найти ×
   
  • USD
    64.63
  • EUR
    72.31
СохранитьСохранено0
×

003029

Сотни воздушных шаров запустили в память о погибших в Одессе

Small f1a6d446e0

Архип Верещагин/ТАСС

По случаю пятой годовщины трагедии в Одессе участники траурных мероприятий запустили в небо на Куликовом поле сотни черных воздушных шаров.

К Дому профсоюзов, где 2 мая 2014 года из-за столкновений с радикалами погибли 48 человек, с самого утра несут цветы, венки и лампадки.

Из колонки, установленной на втором этаже заброшенного здания, звучит классическая музыка.

В молебне, который состоялся около 16.00 мск, приняли участие большинство пришедших людей, сообщает РИА Новости.

Ранее «Ридус» писал о задержании на Куликовом поле 15-летней девушки, на одежде которой полицейские заметили запрещенную украинским законодательством советскую символику. Это произошло во время траурных мероприятий.

Беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года начались со стычки на Греческой площади между активистами «Антимайдана» с одной стороны и футбольных ультрас из Харькова и Одессы, а также радикалами Евромайдана — с другой. 

Позже беспорядки переместились на площадь Куликово поле. Представители «Антимайдана» спрятались в Доме профсоюзов, который был закидан бутылками с зажигательной смесью. 

В начале 2018 года МВД Украины отчиталось о том, что полиция «потеряла» большую часть доказательств по уголовному делу о пожаре в одесском Доме профсоюзов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
6123319читать позжечитаю позже
Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?
22019535читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

16062209читать позжечитаю позже

Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах04 июня 2018

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

19352470читать позжечитаю позже