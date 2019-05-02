В Одессе задержали 15-летнюю девочку из-за советской символики на одежде

Запрещенная на Украине советская символика на одежде стала причиной задержания в Одессе 15-летней девочки.

Полицейские остановили ее на Куликовом поле, заметив на одежде девушки запрещенную украинским законодательством символику.

В итоге ее доставили в территориальный отдел полиции и провели с ней разъяснительную работу.

Учитывая юный возраст задержанной, к административной ответственности был привлечен ее отец. «За невыполнение обязанностей по воспитанию дочери относительно ее отца составлен протокол по статье Кодекса Украины об административных правонарушениях», — приводит ТАСС сообщение местной полиции.

Ранее полицейские задержали в Одессе девушку из-за флага России на ее одежде.

Как сообщал портал Rusvesna.su, с раннего утра 2 мая, в годовщину трагедии в Доме профсоюзов, полиция Одессы практически закрыла город для тщательной проверки автомобилей.