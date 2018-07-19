Интернет-магазин попал впросак, выложив модель с прищепками

В Твиттере обсуждают скриншот со страницы крупного интернет-магазина ASOS, на котором модель демонстрирует облегающее синее платье. И это фото стало бы одним из тысяч подобных, если б редакторы не забыли зафотошопить на девушке прищепки, которые заставляют её наряд идеально сидеть на фигуре. Скрин опубликовала микроблогерша с ником Ronnie‏ и собрала своей публикацией почти 70 тысяч лайков, свыше 20 тысяч репостов и 650 комментариев, в которых юзеры покуражились вовсю.

Комментаторы не простили магазину оплошность и беспощадно высмеяли и модель, и дизайнера, и редакторов сайта.

Надеюсь, прищепки входят в стоимость платья!

Очень круто, нечто в стиле панк-рок.

А я ещё думала, почему вещи с этого сайта никогда на меня не сидят на мне, как на модели. Теперь я, кажется, начинаю догадываться…

По-моему, это отличная возможность для стартапа! Невидимые прищепки помогут вашей одежде выглядеть так же круто, как на фото. Налетай!

Привет, ASOS, тут такое дело, я заказала вот это платье, но в нём отсутствуют прищепки. Но прищепки были на фото! И я предположила, что они должны прийти в комплекте…

Один из пользователей попытался пригасить огонь интернет-ненависти и объяснил, что часто есть лишь один размер для фотосъёмки и одна модель, размеры которых не всегда совпадают, вот и приходится подгонять до идеала.

В комментарии также пришли представители ASOS, выразили свои сожаления за то, что девушке пришлось это увидеть и принесли свои извинения. Твиттеряне же отметили, как быстро картинку на сайте отредактировали, удалив злосчастные прищепки.

Недавно «Ридус» писал о другой странной новинке из этого интернет-магазина — платье из пузырчатой плёнки за 88 долларов. Модель буквально взбесила потенциальных покупательниц, и одна из них мигом создала альтернативу модному платью, создав его из подручных средств.

Ещё больше разозлил пользователей купальник, в котором нельзя купаться. Новинку выпустил модный дом Gucci и предлагает приобретать бесполезный предмет одежды за 380 долларов — а это больше 25 тысяч рублей.

Также покупатели подняли на смех джинсовые трусы за 470 долларов. Дизайнеров обозвали идиотами, а модную новинку — ужасной, неудобной и неприлично дорогой.

