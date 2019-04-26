Собака научилась подниматься по лестнице на двух лапах, как человек

В интернете стало популярным видео с собакой породы золотистый ретривер, которая поднимается по лестнице на задних лапах, как человек. Наверху её ждёт хозяин с протянутыми руками, в которые пёс вкладывает свои мохнатые лапы и при этом как будто счастливо улыбается.

Смотри на меня, я человек!

Видео с ловкой собакой быстро вышло в топ Reddit и собрало там почти 100 тысяч лайков и больше тысячи комментариев, в которых пользователи упражняются в остроумии.

Вот как глупо ты выглядишь, поднимаясь по лестнице, Джон! — как бы говорит этот пёс.

Но может ли он сделать это, держа мартини в лапах?

Алкоголь очень вреден для щенков. Может ли он сделать это, держа протеиновый коктейль?

Я думаю, что это мило, немного странно, но мне это нравится :)

Некоторые реддиторы забеспокоились о здоровье пса, которого заставляют ходить на задних лапах, что атипично для собак.

Это впечатляет и очень мило. Я не думаю, что это хорошо для собаки, хотя ...

Я собачий доктор, и я согласен, что это вредно.

У золотистых ретриверов есть врождённые проблемы с суставами, надеюсь с этим псом всё нормально.

Поговорить с пессимистами пришли оптимисты.

Вы что думаете, цель состоит в том, чтобы заставить собаку ходить так постоянно? Это просто трюк, который она время от времени исполняет!

Спасибо. Боже мой, люди иногда просто депрессанты.

Нашлись и те, кого собака-антропоморф напугала, заставив вспомнить криповый рекламный ролик из Японии.

Это напомнило мне тот самый жуткий японский рекламный ролик.

Ранее «Ридус» писал о большой собаке, которая испугалась эскалатора, поэтому её хозяину пришлось взять её на ручки, как ребёнка и перенести через ступеньки.

Также в Сети восхищались хаски, которая нашла в лесу коробку с умирающими новорожденными котятами, спасла их и стала им мамой.



А ещё интернет-пользователей поразил маламут, летящий в самолёте на отдельном сидении, как настоящий пассажир.

И удивил пёс породы сиба-ину,. который научился рисовать и заработал уже 5000 долларов на продаже своих картин.