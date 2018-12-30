Пёс сиба-ину научился рисовать картины и заработал 5000 долларов

Добро пожаловать в интернет, где возможно всё! Здесь художниками могут стать не только люди, но и собаки и даже свиньи. Так в Сети прославился очаровательный пёс породы сиба-ину по кличке Хантер (Охотник), который рисует абстрактные картины и уже имеет тысячи поклонников.

Талантливой собаке 5 лет, и она живёт в канадском городе Альберт вместе со своим хозяином Кенни Ло и его женой Дениз.

«В нашем доме много пустых стен, мы хотели повешать на них какие-нибудь художественные произведения, но никак не могли найти ничего подходящего. А так как Хантер — это огромная часть нашей жизни, то нам пришла в голову идея дать ему кисточку с красками и посмотреть, что из этого выйдет. Мы научили его держать кисть зубами, потом макать в краску и прикасаться к бумаге. Результат получился замечательным!», — рассказал владелец пса.

«Когда Хантер впервые попробовал рисовать, он хотел делать это постоянно. Нам приходилось переключать его внимание и вытаскивать на прогулку, чтобы пёс не переутомлялся и не скучал. В конце концов живопись стала одним из любимых повседневных занятий Хантера и, кажется, это увлечение успокаивает его».

Кроме удовольствия хобби приносит собаке неплохие деньги. Пара завела хвостатой художнице страницу в Instagram и выложила картины Хантера в интернет-магазине Etsy, где её шедевры можно купить по $38 за штуку. Таким образом сиба-ину заработал уже больше 5 тысяч долларов. Кенни и Дениз говорят, что будут продолжать заниматься с Хантером живописью, пока ему не надоест.

«Наша собака — очень умная и весьма энергичная. Мы много внимания уделяем тренировкам Хантера, как физическим, так и умственным. Хантер умеет убирать свои игрушки, складывать кольца, приносить тапочки и множество других удивительных вещей», — говорит чета канадцев и добавляет, что талантливый питомец считает их скорее своими спутниками, чем хозяевами.

Ранее «Ридус» рассказывал о художнице-свинье, чьи картины также пользуются невероятной популярностью и продаются за тысячи долларов.