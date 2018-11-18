найти ×
   
  • USD +0.01
    65.93
  • EUR +0.56
    75.19
СохранитьСохранено0
×

10475

Летящий в самолёте пёс маламут удивил пассажиров

Small dd3dc5f883
  • 28 января 2019, 16:56
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Аляскинский маламут стал пассажиром авиарейса китайской компании Southern China Airlines и был снят на видео удивлёнными пассажирами. Ролик выложили в соцсети, и он быстро стал вирусным. Позже в авиакомпании пояснили, что мохнатый путешественник сопровождал в полёте своего хозяина-инвалида. Специально обученный пёс умеет снимать стресс и оказывать эмоциональную поддержку людям с особенностями развития.

Представители авиарейса отметили, что служебная собака имела все необходимые для путешествия документы и сертификат медицинской комиссии.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
9029701читать позжечитаю позже
Кино
Мэрилин Монро: последний дубль
15018751читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Спорт
Фоторепортаж
Фотоистория о заброшенном трамплине Олимпиады

Бывший горнолыжный трамплин давно перестал работать и находится в заброшенном состоянии.

0214716читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

11060187читать позжечитаю позже