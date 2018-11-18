Летящий в самолёте пёс маламут удивил пассажиров

Аляскинский маламут стал пассажиром авиарейса китайской компании Southern China Airlines и был снят на видео удивлёнными пассажирами. Ролик выложили в соцсети, и он быстро стал вирусным. Позже в авиакомпании пояснили, что мохнатый путешественник сопровождал в полёте своего хозяина-инвалида. Специально обученный пёс умеет снимать стресс и оказывать эмоциональную поддержку людям с особенностями развития.

Представители авиарейса отметили, что служебная собака имела все необходимые для путешествия документы и сертификат медицинской комиссии.