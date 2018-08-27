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В Москве арестовали экс-следователя ФСБ, вымогавшего взятку биткоинами

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Бывший следователь ФСБ Алексей Колбов арестован Басманным суд Москвы по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в суде.

По ее словам, решение об аресте было принято в среду.

Алексей Колобов подозревается в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ, — отметила собеседница агентства.

Бывший следователь ФСБ капитан Алексей Колбов был задержан вместе с ныне действующим следователем ведомства майором Сергеем Белоусовым, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, они требовали взятку в биткоинах, соответствующую 65 миллионам рублей, у сына находящегося под следствием по обвинению в мошенничестве бывшего гендиректора ФГУП «Издательство ''Известия''» Эраста Галумова.

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