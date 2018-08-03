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«Мегатонная дипломатия»: МИД ответил послу США на угрозу авианосцами

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© Станислав Красильников/ТАСС

Заместитель руководителя МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал вызывающие высказывания посла США в Москве Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами, назвав их достойными сожаления.

«Хотелось бы верить, что американская мегафонная дипломатия не обернется в итоге мегатонной дипломатией, потому что в этом случае победителей не будет и американские дипломаты пожалеют о том, как они не могли найти возможности для нормального, конструктивного диалога с партнерами в мире», — сказал Рябков ТАСС.

«Сожалеем о том, что представитель США в России допустил такие высказывания», — добавил Рябков.

Накануне Хантсман пригрозил России находящимися в Средиземном море американскими авианосцами, призвав российское правительство прекратить «дестабилизирующую деятельность по всему миру». По его словам, каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии».

«Дипломатические связи и диалог в сочетании с мощной обороной, которую эти корабли обеспечивают, демонстрируют России, что, если она действительно стремится улучшить отношения с США, она должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», — заявил американский посол.

В начале апреля постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила о намерении стран — членов альянса гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив путем усиления позиций альянса в Черном море, а в середине прошлой недели в акваторию Балтийского моря вошла группа кораблей НАТО во главе с эсминцем ВМС США «Грейвли». 

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Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 01:43

    ставка на корыта из прошлого века. на кону - хрупкая Планета.
    политиканов надо кастрировать. сверху, по самые плечи.

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