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В НАТО пообещали прибрать к рукам Керченский пролив

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© most.life

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила о намерении стран — членов альянса гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив. Для этого в НАТО готовят специальный «пакет мер» для Черного моря.

По словам Хатчисон, планируется «укрепить разведку, воздушную разведку», а также отправить больше кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив и Азовское море», передает газета «Взгляд».

Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств НАТО одобрят этот «пакет мер» на двухдневном совещании, которое начнется 3 апреля в Вашингтоне.

В качестве причины для усиления позиций НАТО в Черном море Хатчисон назвала «абсолютно неприемлемые» действия России, в том числе задержание в Керченском проливе трех украинских военных кораблей и удерживание под арестом моряков с этих судов. Постпред уточнила, что подобное «агрессивное поведение» России будет обсуждаться на саммите.

Как сообщал «Ридус», 25 ноября в районе Керченского пролива бойцами ФСБ за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины. Членам экипажей задержанных украинских кораблей грозит уголовное наказание за незаконное пересечение государственной границы России. В ответ на это власти Украины ввели в стране военное положение сроком на 30 дней, а также обратились за поддержкой к международному сообществу. Командир одного из задержанных украинских судов объявил себя военнопленным

После этого в Вашингтоне пригрозили Москве усилить свое военное присутствие в Черном море. В ответ вице-премьер правительства Республики Крым Георгий Мурадов напомнил Киеву и Вашингтону, что нет никаких проблем для прохода украинских кораблей в Азовское море, при условии соблюдения правил безопасности навигации по Керчь-Еникальскому каналу.

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