Переписка котов через окно умилила соцсети

Известная в очень узких кругах американская актриса Маккензи Коффман (Mackenzie Coffman) рассказала в Twitter историю встречи своего кота с соседским и умилила тысячи интернет-пользователей. Всё началось с того, что её рыжий кот по кличке Саймон стал постоянно ходить по подоконнику, задумчиво смотреть на соседний дом и призывно мяукать. Девушка быстро поняла причину такого поведения — в окне напротив поселился другой кот. И глядя на столь сильный интерес своего питомца, американка решила помочь животным познакомиться.

Маккензи написала на листочке сообщение для соседского кота и прикрепила его на окно.

Как имя вашего кота? С любовью, Саймон.

Ответ от котейки напротив не заставил себя долго ждать.

Привет, Саймон. Меня зовут Тео. Ты мой лучший друг. Тео.

Ну а потом кошачьи хозяйки и вовсе открыли окна, чтобы коты могли пообщаться, и кажется, в этой истории счастливы все — и коты, и люди, и комментаторы, которые почти захлебнулись от приступа милоты.

Я влюблен в этих двоих!

Вы должны завести для Саймона братика или сестрёнку!

Они оба думали, что они — единственные кошки на земле… Оказывается, они были неправы… Друзья на всю жизнь 😍😍❤❤

Но, как всегда, нашлись и те, кто не увидел радости от знакомства, особенно на лице соседского кота Тео. Они предположили, что он сам не особо-то хочет с кем-то дружить.

Твоё лицо, когда мама пытается познакомить тебя с мальчиком по соседству.

Ранее «Ридус» писал про то, как кот с величавым именем Маршалл поговорил со своей фанаткой через окно и тоже стал звездой соцсетей.

Ещё мы писали, как маленькая девочка взяла интервью у кошки и прославилась. Школьнице напророчили успешную карьеру в журналистике.

Кстати, кошки гораздо более привязаны к людям, чем принято считать. Недавно мы писали про кота из приюта, возле клетки которого стояла табличка с надписью «Не любит людей. Лучше держать во дворе». Однако питомец не только всей душой полюбил нового владельца, но и научился разговаривать, став звездой интернета.