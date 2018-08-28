Диалог девушки и кошки через окно позабавил соцсети

Жительница Канады Эрика Стронг (Erika Strong) поделилась в соцсетях забавной историей, которая понравилась тысячам пользователей. Каждый день девушка приходила на работу и из окна офиса видела великолепного пушистого кота в доме напротив, наблюдающего за окружающим миром. Эрика очень хотела с ним познакомиться, но не знала как, пока ей в голову не пришла простая, но гениальная идея. Она написала свой вопрос на нескольких стикерах и прилепила на стекло. Каково же было счастье, когда кот ответил!

«Каждый день из окна офиса я смотрю на кота в чьей-то квартире. И несколько недель назад я спросила, как его зовут», — написала девушка на своей страничке в Twitter.

«Сегодня мы получили ответ, и мы ещё никогда не были счастливее!»

Публикацию канадки про кота с гордым именем Маршалл лайкнули почти 80 тысяч человек, а несколько сотен людей написали свои комментарии. Позабавленные историей юзеры отметили, что именно таких новостей часто не хватает в жизни, и попросили продолжить диалоги с котиком.



Это заставило меня улыбаться. Спасибо, что сделали это и рассказали людям. Нам нужно больше хороших историй.

Я рада, что живу в мире, в котором такое возможно.

Ваша история принесла мне столько радости! Впечатляющий диалог!

Привет, Маршалл! Надеюсь, твоё полное имя Маршалл Маршмэллоу (Marshall Marshmallow) :))

В нашем тёмном и печальном мире эта история делает меня счастливым прямо сейчас. Спасибо! 😍

Было бы круто, если бы владельцы других окон, от которых вы этого не ожидали, тоже ответили на ваш вопрос и вы бы узнали имена котиков сразу в четырёх соседних квартирах :))

Теперь подписчики Эрики с нетерпением следят за дальнейшим развитием событий, и девушка даже устроила опрос, какой следующий вопрос задать Маршаллу.

Вот несколько вариантов. Проголосуйте, пожалуйста.

— Какая у тебя фамилия?

— Маршалл, в смысле как Эминем?

— Все коты ненавидят понедельники?

— Мяу?

В опросе поучаствовали уже почти 40 тысяч человек, и пока лидирует вопрос про знаменитого рэпера Эминема, настоящее имя которого, как известно, Маршалл Брюс Мэтерс III.

А вы бы что спросили у котика, если бы точно знали, что он ответит?

Кстати, кошки гораздо более привязаны к людям, чем принято считать. Недавно мы писали про кота из приюта, возле клетки которого стояла табличка с надписью «Не любит людей. Лучше держать во дворе». Однако питомец не только всей душой полюбил нового владельца, но и научился разговаривать, став звездой интернета.

Ранее «Ридус» публиковал видео с говорящим котиком, который так отчётливо произносит «открой мне», стоя перед закрытой дверью, что буквально приводит в шок всех окружающих.

Также мы писали о коте-болельщике, который научился кричать «гол», подражая своему хозяину — фанату футбола.