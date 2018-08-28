Диалог девушки и кошки через окно позабавил соцсети
- 24 января 2019, 14:05
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Жительница Канады Эрика Стронг (Erika Strong) поделилась в соцсетях забавной историей, которая понравилась тысячам пользователей. Каждый день девушка приходила на работу и из окна офиса видела великолепного пушистого кота в доме напротив, наблюдающего за окружающим миром. Эрика очень хотела с ним познакомиться, но не знала как, пока ей в голову не пришла простая, но гениальная идея. Она написала свой вопрос на нескольких стикерах и прилепила на стекло. Каково же было счастье, когда кот ответил!
«Каждый день из окна офиса я смотрю на кота в чьей-то квартире. И несколько недель назад я спросила, как его зовут», — написала девушка на своей страничке в Twitter.
«Сегодня мы получили ответ, и мы ещё никогда не были счастливее!»
Публикацию канадки про кота с гордым именем Маршалл лайкнули почти 80 тысяч человек, а несколько сотен людей написали свои комментарии. Позабавленные историей юзеры отметили, что именно таких новостей часто не хватает в жизни, и попросили продолжить диалоги с котиком.
Это заставило меня улыбаться. Спасибо, что сделали это и рассказали людям. Нам нужно больше хороших историй.
Я рада, что живу в мире, в котором такое возможно.
Ваша история принесла мне столько радости! Впечатляющий диалог!
Привет, Маршалл! Надеюсь, твоё полное имя Маршалл Маршмэллоу (Marshall Marshmallow) :))
В нашем тёмном и печальном мире эта история делает меня счастливым прямо сейчас. Спасибо! 😍
Было бы круто, если бы владельцы других окон, от которых вы этого не ожидали, тоже ответили на ваш вопрос и вы бы узнали имена котиков сразу в четырёх соседних квартирах :))
Теперь подписчики Эрики с нетерпением следят за дальнейшим развитием событий, и девушка даже устроила опрос, какой следующий вопрос задать Маршаллу.
Вот несколько вариантов. Проголосуйте, пожалуйста.
— Какая у тебя фамилия?
— Маршалл, в смысле как Эминем?
— Все коты ненавидят понедельники?
— Мяу?
В опросе поучаствовали уже почти 40 тысяч человек, и пока лидирует вопрос про знаменитого рэпера Эминема, настоящее имя которого, как известно, Маршалл Брюс Мэтерс III.
А вы бы что спросили у котика, если бы точно знали, что он ответит?
Кстати, кошки гораздо более привязаны к людям, чем принято считать. Недавно мы писали про кота из приюта, возле клетки которого стояла табличка с надписью «Не любит людей. Лучше держать во дворе». Однако питомец не только всей душой полюбил нового владельца, но и научился разговаривать, став звездой интернета.
Ранее «Ридус» публиковал видео с говорящим котиком, который так отчётливо произносит «открой мне», стоя перед закрытой дверью, что буквально приводит в шок всех окружающих.
Также мы писали о коте-болельщике, который научился кричать «гол», подражая своему хозяину — фанату футбола.
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