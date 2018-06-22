Говорящая кошка покорила соцсети

Чёрно-белая кошка Реми (Remy) прославилась в соцсетях после того, как её хозяин американец Мэтт опубликовал видео, где разговаривает со своей питомицей. Парень рассказал, что нашёл свою любимицу в приюте, причём рядом с её клеткой была табличка с надписью «Не любит людей. Лучше держать во дворе». Но по словам Мэтта, это было неправдой, потому что едва он протянул к пушистой руку, она сразу начала об неё тереться.

Хвостатая Реми живёт дома уже четыре года и хозяин уверяет, что это не только самая милая и ласковая кошка на свете, но ещё и говорящая. В ролике, который уже стал вирусным в интернете, можно слышать, как парень говорит кошке «Привет», а она в ответ здоровается с ним, точнее шипит что-то очень похожее на «Hi».

Кстати, счастливый владелец говорящей кошки говорит, что она вообще не мяукает, наверное, потому, что долго жила на улице.

Интернет-пользователи уже выразили горячее желание пообщаться с такой красивой и вежливой собеседницей. А ролик с участием кошечки Реми, у который есть личный аккаунт в Instagram, собрал уже больше полумиллиона просмотров в соцсетях.

Ранее «Ридус» уже публиковал видео с говорящим котиком, который так отчётливо произносит «открой мне», стоя перед закрытой дверью, что буквально приводит в шок всех окружающих.

Также мы писали о коте-болельщике, который научился кричать «гол», подражая своему хозяину — фанату футбола.