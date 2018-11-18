Опубликованы фото и видео вошедших в Черное море кораблей НАТО

В Черное море вошли военные корабли НАТО, они направляются на Украину для проведения учений Sea Shield («Морской щит»), в которых примут участие украинские и грузинские военнослужащие.

«На кадрах ролика видно, что в акваторию Черного моря направились эсминец ВМС Нидерландов „Эвертсен“, канадский фрегат „Торонто“ и испанский фрегат „Санта Мария“. Также отмечается, что вместе с ними в Стамбул прибыл танкер „Вар“», — сообщает РЕН ТВ.

Фотографии и видеозаписи прохода натовских кораблей через Босфор опубликовали турецкие СМИ.



Накануне посольство Канады на Украине заявило, что канадский и испанский корабли из состава постоянной военно-морской группы НАТО прибудут в порт Одессы 1 апреля, на следующий день после президентских выборов на Украине.

В начале 2019 года в Министерстве обороны РФ отмечали повышение активности американских ВМС и авиации в районе Черного моря, в том числе близ побережья Крыма. При этомв МИД России ожидают новых провокаций со стороны американских и украинских моряков в Керченском проливе