Опубликовано видео пожара в жилом доме на севере Москвы

В Северном административном округе Москвы на фестивальной улице произошел пожар в жилом 14-этажного доме.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Фестивальная, дом 20, корпус 2, где происходило загорание на кровле 14-ти этажного жилого дома на площади 30 кв. метров, а также на кровле одноэтажной пристройки к указанному дому на площади 5 квадратных метров», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров. Уже через полчаса пожарным удалось локализовать возгорание, а через час — потушить полностью. При пожаре никто не пострадал, хотя жильцам дома пришлось эвакуироваться.

Очевидцы опубликовали в Сети видеозапись горящего дома.



Неделей ранее в связи с пожаром на юге столицы эвакуировали отдел полиции по району Орехово-Борисово Южное — в подвале здания, в котором находится отдел полиции, произошло короткое замыкание.

В середине апреля синоптики предупредили москвичей о росте пожарной опасности из-за дефицита осадков и преобладания антициклонального режима погоды.