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Отдел полиции на юге Москвы эвакуировали из-за пожара

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© pixabay.com

На юге столицы эвакуировали отдел полиции по району Орехово-Борисово Южное в связи с пожаром, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, в связи с возгоранием были эвакуированы девять человек до прибытия пожарных.

Собеседник агентства отметил, что в подвале здания, в котором находится отдел полиции, произошло короткое замыкание.

В настоящее время пожар потушен.

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