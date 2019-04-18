Отдел полиции на юге Москвы эвакуировали из-за пожара
- 18 апреля 2019, 21:47
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На юге столицы эвакуировали отдел полиции по району Орехово-Борисово Южное в связи с пожаром, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его словам, в связи с возгоранием были эвакуированы девять человек до прибытия пожарных.
Собеседник агентства отметил, что в подвале здания, в котором находится отдел полиции, произошло короткое замыкание.
В настоящее время пожар потушен.
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