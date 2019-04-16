Синоптики предупредили москвичей о росте пожарной опасности

В столичном регионе наблюдается дефицит осадков и преобладание антициклонального режима погоды, отмечают синоптики.

По их мнению, это значительно повышает вероятность возникновения пожаров.

В частности, вчерашний понедельник был самым сухим с начала года, сообщает портал «Метеоновости».

Самый низкий процент влажности, по данным метеорологов, был зафиксирован в районе Балчуга — 16%.

Интересно, что еще в воскресенье, 14 апреля, в столице весь день мокрый снег перемежался с дождем, а ЦОДД, как сообщал «Ридус», рекомендовал водителям воздержаться от поездок по городу на автомобиле из-за гололеда.