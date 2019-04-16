Синоптики предупредили москвичей о росте пожарной опасности
- 16 апреля 2019, 15:11
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В столичном регионе наблюдается дефицит осадков и преобладание антициклонального режима погоды, отмечают синоптики.
По их мнению, это значительно повышает вероятность возникновения пожаров.
В частности, вчерашний понедельник был самым сухим с начала года, сообщает портал «Метеоновости».
Самый низкий процент влажности, по данным метеорологов, был зафиксирован в районе Балчуга — 16%.
Интересно, что еще в воскресенье, 14 апреля, в столице весь день мокрый снег перемежался с дождем, а ЦОДД, как сообщал «Ридус», рекомендовал водителям воздержаться от поездок по городу на автомобиле из-за гололеда.
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