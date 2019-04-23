МИД Японии отказался от слов о возвращении Курил

МИД Японии опубликовал ежегодный доклад под названием «Синяя книга по дипломатии», в котором не оказалось традиционных для такого рода документов слов про «возвращение четырех северных островов» — так японцы называют южную группу островов Курильского архипелага.

«Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе „Синяя книга по дипломатии“ отказалось от формулировки о намерении вернуть южные Курильские острова, выразив намерение „решить территориальную проблему и заключить мирный договор“ с Россией», — пишет газета «Взгляд».



Эта новость вызвала бурную реакцию в Японии, так что министр иностранных дел Таро Коно выступил с разъяснением, что правовая позиция Токио по принадлежности Южных Курил осталась неизменной.

Напомним, согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), против передачи южных островов Японии выступают 96% жителей Курил. 86% опрошенных убеждены, что даже обсуждать этот вопрос с Токио Москве не следует. Подавляющее большинство россиян с жителями Курил согласно. Против передачи Японии четырех южных островов Курильской гряды в ходе всероссийского опроса высказались 77% респондентов.

В феврале 2019 года в японской прессе острова Курильской гряды были названы идеальным местом для размещения американских военных баз. При этом у военных специалистов есть сомнения, что в случае открытого вооруженного конфликта у России хватит сил и ума отстоять свой суверенитет над островами. Например, доктор военных наук, генерал-полковник Анатолий Зайцев опасается, что под давлением международного сообщества во главе с США Москве, вероятно, придется воздержаться от применения ядерного оружия и использовать обычное вооружение. При таком сценарии у японцев есть отличные шансы на победу.

