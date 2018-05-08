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Японцы назвали Курилы идеальным местом для военной базы США

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Японская правоконсервативная интернет-газета Japan Business Press опубликовало большую статью, в которой назвало острова Курильской гряды идеальным местом для размещения американских систем противоракетной обороны.

«Японские журналисты заявили, что если разместить средства ПВО на четырех островах Курильской гряды, то Япония и США смогут защититься от северокорейской угрозы. При этом наиболее предпочтительным местом их размещения является остров Итуруп, поскольку в этом случае сбить ракету противника будет намного проще», — передает ФАН содержание публикации японского издания.

Речь идет об отражении, прежде всего, ракетного нападения со стороны Северной Кореи, но и на случай войны с Россией Курильские острова японцам и американцам очень бы пригодились, пишет Japan Business Press. «Даже если США намерены бороться с баллистическими ракетами Северной Кореи, это также повлияет и на российские ракеты», — подчеркивают авторы статьи.

Важно и то, что американская военная база на Итурупе позволит блокировать базу Тихоокеанского флота в порту Владивостока. Потеря Курильских острова приведет к тому, что Россия перестанет контролировать незамерзающий пролив Екатерины, по которому российский флот выходит их Охотского моря в Тихий океан.

Напомним, согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), против передачи южных островов Японии выступают 93% жителей Курил. 86% опрошенных убеждены, что даже обсуждать этот вопрос с Токио Москве не следует.

Подавляющее большинство россиян с жителями Курил согласны. Против передачи Японии четырех южных островов Курильской гряды в ходе всероссийского опроса высказались 77% респондентов.

При этом у военных специалистов есть смутные сомнения, что в случае открытого вооруженного конфликта у России хватит сил и ума отстоять свой суверенитет над островами. Доктор военных наук генерал-полковник Анатолий Зайцев опасается, что давлением международного сообщества во главе с США Москве, вероятно, придется воздержаться от применения ядерного оружия и использовать обычное вооружение. При таком сценарии у японцев есть отличные шансы на победу.

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Комментарии (1)

  • Small 6be293d5a4
    Dimon Grinсегодня, 07:02

    Вот истинные холуи Сионских Штатов Америки, а в 1941 году после разгрома Перл Харбора, всех японцев даже граждан США посадили в концентрационные лагеря США.

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