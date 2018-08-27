Жители Курил выступили против передачи островов Японии

Подавляющее большинство жителей южных Курил считает, что острова — российская территория.

Об этом заявил генеральный директор Фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов, выступая на внеочередном заседании Сахалинской областной думы.

По его словам, во время проведенного ВЦИОМ соцопроса 96% респондентов на вопрос «Как вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии острова южной Курильской гряды?» ответили отрицательно.

В то же время 2% затруднились с однозначным ответом или высказались за удовлетворение территориальных претензий Японии.

Константин Абрамов рассказал депутатам, что о территориальных притязаниях Японии знают 98% опрошенных, сообщается на сайте облдумы.

Социологический опрос был проведен на островах Кунашир, Итуруп и Шикотан с 11 по 17 февраля, было учтено мнение почти 7,7 тысячи человек — это около 70% совершеннолетних жителей Южных Курил, отмечает телеканал «360».

Сегодня мы получили очередное и, думаю, окончательное подтверждение того, что курильчане резко негативно относятся к разговорам о каких бы то ни было территориальных изменениях, попросту считая их невозможными. Курилы — это рубеж России. И люди, живущие на рубеже, свою однозначную позицию высказали, — заявил участвовавший в заседании думы врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В подтверждение этих слов председатель Сахалинской облдумы Андрей Хапочкин добавил, что «позиция регионального депутатского корпуса остается неизменной на протяжении многих лет: Курильские острова являются частью Российской Федерации и ее субъекта — Сахалинской области».