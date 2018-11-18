Коломойский объявил о своем возвращении на Украину

Проживающий в Израиле украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что намерен вернуться в Киев после официального оглашения итогов президентских выборов.

«Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов», — заявил Коломойский изданию «Левый берег».

Вопрос был задан Коломойскому в связи с появлением в украинском сегменте Сети слухов о его прибытии в киевский аэропорт Борисполь утром 22 апреля.

В своем интервью, которое было опубликовано после первого тура президентских выборов, но до окончательной победы Владимира Зеленского во втором туре, Коломойский прокомментировал известное высказывание Петра Пророшенко о том, что Зеленский является «марионеткой Коломойского». На это Коломойский ответил, что сам Порошенко является его марионеткой и «в последний месяц перед завершением его полномочий будет выполнять все, что ему будет сказано».

Напомним, 21 апреля на Украине состоялся второй тур президентских выборов, победу одержал Владимир Зеленский. Официальные представители властей США, Европейского союза и военного блока НАТО поздравили Зеленского с победой на выборах накануне, тем самым признав его избранным президентом Украины. В Москве в законности выборов усомнились, поскольку трем миллионам украинцев, проживающим в России, было отказано в праве проголосовать. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с уважением относятся к выбору украинского народа.