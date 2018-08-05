Обуреваемый жаждой кот разорвал занавеску в душе и ворвался к хозяйке
- 22 апреля 2019, 15:41
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
В Сети набирает популярность видео с наглым рыжим котом, который раздирает занавеску в душе и врывается в личное пространство своей хозяйки. Девушка пояснила, что кот, вероятно, очень хотел пить. А другие кошачьи владельцы в комментариях отметили, что рыжий — просто нахал и страдает чрезмерным любопытством, и сообщили, что их питомцы порой ведут себя так же.
Ранее «Ридус» рассказывал, как один ловкий кот своими лапками открыл хозяйке заблокированную палкой дверь и заслужил аплодисменты интернет-сообщества.
Также мы писали, как один хозяин поставил камеру и снял, что его кошка делает ночью. И глядя на передвижения пушистого, можно немного напугаться.
Войти через социальные сети: