Обуреваемый жаждой кот разорвал занавеску в душе и ворвался к хозяйке

В Сети набирает популярность видео с наглым рыжим котом, который раздирает занавеску в душе и врывается в личное пространство своей хозяйки. Девушка пояснила, что кот, вероятно, очень хотел пить. А другие кошачьи владельцы в комментариях отметили, что рыжий — просто нахал и страдает чрезмерным любопытством, и сообщили, что их питомцы порой ведут себя так же.

Ранее «Ридус» рассказывал, как один ловкий кот своими лапками открыл хозяйке заблокированную палкой дверь и заслужил аплодисменты интернет-сообщества.

Также мы писали, как один хозяин поставил камеру и снял, что его кошка делает ночью. И глядя на передвижения пушистого, можно немного напугаться.