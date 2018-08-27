Хозяин снял на скрытую камеру, что делает его кошка ночью

Котов часто называют бездельниками, потому что они спят от 12 до 16 часов в сутки. Однако по сути кошки — ночные животные, именно поэтому ваш питомец может начать весело шуршать пакетами в 4 утра или гонять мяч по квартире, когда за окном ещё не рассвело. Так, житель Бангкока, Таиланд, и хозяин одного активного котика решил узнать, чем занимается животное ночью и установил скрытую камеру, чтобы заснять все кошачьи приключения.

Оказалось, что кот довольно долгое время наблюдает за спящим хозяином, потом обнюхивает его и периодически ложится на его лицо. Результаты эксперимента владелец, зарегистрированный в соцсетях под именем Lomphonten Lomphontan, выложил в тайской группе Facebook под названием «Клуб любителей кошек».

Специалисты говорят, что домашние коты приспосабливаются к режиму сна своих хозяев, но так как они — потомки африканских диких кошек, им нравится гулять ночью. Поэтому котик, дремлющий у вас в ногах, может просыпаться по ночам несколько раз, чтобы покушать, поиграть и просто осмотреть местность.

Этот хозяин — не единственный любопытный, который захотел узнать, чем занимаются кошки ночью. Однажды исследователи из Университета Джорджии установили маленькие камеры на 55 кошках, а затем изучили более 37 часов материала для выявления тенденций. Как и их предки, 44% уличных кошек охотились ночью, и 85% отловов происходило в тёплое время года.



Независимо от того, живут ли кошки дома или на улице, бывает, что они шумят и вопят ночью. Эти крики могут быть вызваны рядом причин: голод, старость, стресс, проблемы со здоровьем или просто скука. Последнее особенно часто происходит с домашними кошками, которые недостаточно играют и двигаются.

Специалисты советуют, если ваша кошка нарушает ночной сон домочадцев, есть несколько вариантов это исправить: утомить питомца вечерними играми — так же, как это работает с детьми, а ещё можно попробовать накормить кошку перед сном, так как коты склонны спать после приёма пищи.

Ветеринары отмечают, что даже самая нежная и ласковая домашняя кошка, может непреднамеренно травмировать вас ночью. Например, заметив движение глаза под веком, игриво ударить его лапой. Таких беспокойных кошек лучше запирать в другой комнате ради собственной безопасности и спокойного сна.

Недавно «Ридус» писал о том, как одна хозяйка провела эксперимент, поставила дома видеокамеру и узнала, чем занимаются кот и собака, оставшись одни дома. Очень неожиданно!

Ранее мы рассказывали, как видеоблогер прикрепил к ошейнику своего кота камеру GoPro и заснял все его приключения. Теперь мы знаем всё о тайной жизни животных!

А также мы писали, как один кошачий владелец надел на своего питомца фитнес-браслет, чтобы узнать, «сколько спит эта пушистая сволочь».