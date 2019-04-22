Зеленский посоветовал странам бывшего СССР менять власть

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский обратился к населению постсоветских стран с предложением оценить, как украинцы сменили государственную власть.

«Пока я еще официально не президент, я могу сказать как гражданин Украины. Всем странам постсоветского Союза: посмотрите на нас», — заявил Зеленский в своем обращении из предвыборного штаба.

Сразу после объявления результатов экзитполов, свидетельствующих о его убедительной победе не выборах, Зеленский поблагодарил членов своей команды вплоть до уборщиц. Также он рассказал о своих первых шагах на посту главы государства.

По словам Зеленского, своей первоочередной задачей он видит возвращение «всех заключенных и пленных», для этого он намерен продолжать работу по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе, но допустил перезагрузку этого процесса на переговорах с представителями российских властей.



Властям Донецкой и Луганской народных республик Зеленский пригрозил «информационной войной», главным оружием в которой станет новый русскоязычный украинский телеканал. Телеканал должен будет «достучаться» до каждого жителя Донбасса и «вернуть их людей в состояние, когда они нужны Украине и когда Украина им нужна», передает ТАСС.



Также Зеленский объявил, что заменит генерального прокурора Украины, которым с мая 2016 года является Юрий Луценко, на одного из своих сторонников, а администрация президента переедет в другое здание. Вопрос о том, сможет ли экс-президент Петр Порошенко занять какой-нибудь государственный пост, Владимир Зеленский пообещал решить совместно с общественностью. «Если они скажут, что хотят видеть его на том или ином посту, — может быть, я не знаю», — отметил он.



Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. Победу в нем одержал Владимир Зеленский с результатом 30,24% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко получил лишь 15,95%. Поскольку ни один из кандидатов в президенты Украины сразу не набрал более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоялся второй тур.

По результатам Национального экзитпола президентских выборов на Украине, Владимир Зеленский набрал 73,7% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко — лишь 26,3% Официальный результаты выборов президента Украины будут объявлены Центральной избирательной комиссией через несколько дней, после подсчета бюллетеней со всей страны и участков для голосования за рубежом. Тем не менее, Порошенко уже признал свое поражение.