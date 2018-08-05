Порошенко примерил на себя роль лидера оппозиции

Президент Украины Петр Порошенко объявил о своем намерении продолжить политическую карьеру после сложения полномочий главы государства. Порошенко и представители партии «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Украины сделали сразу несколько многообещающих заявлений на этот счет.

«Мы сегодня не выиграли бой, но это не означает, что мы проиграли войну. Впереди еще немало битв, и Украина — победит», — написал Порошенко в своем Твиттере.

Тем же способом Порошенко обратился к международному сообществу с призывом поддержать курс Киева на интеграцию с Евросоюзом и вступление в НАТО: «Я призываю международное сообщество помочь Украине закрепить все последние достижения и стратегический выбор нации для интеграции в Европейский Союз и НАТО. Пожалуйста, оставайтесь с Украиной несмотря ни на что! Поддержите украинцев и будьте с ними!».

Заместитель главы фракции «Блока Петра Порошенко» Сергей Березенко заявил журналистам, что партия не позволит Владимиру Зеленскому свернуть с пути европейской и евроатлантической интеграции. «Если планы по европейской и евроатлантической интеграции будут сорваны или их попытается сорвать новый руководитель государства, то они получат в нашем лице мощную оппозицию, которая только может быть. Но мы точно не будем переходить в оппозицию к государству», — цитирует слова Березенко «Интерфакс-Украина». ББП в настоящий момент является самой большой фракцией в украинском парламенте.



Действующие сотрудники Администрации президента Украины призывала граждан в понедельник прийти на акцию «Спасибо, Петр!» и поблагодарить Петра Порошенко «за все, что сделано за эти 5 лет, по ассоциации, безвизу, армии, децентрализации и всему остальному».



Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Порошенко настроился взять у своего соперника реванш. «Этот человек готовится к реваншу. Владимиру Зеленскому придется туго, потому что он имеет дело не со старыми политиками, а с мафией», — приводит слова Саакашвили РИА Новости.



Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. Победу в нем одержал Владимир Зеленский с результатом 30,24% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко получил лишь 15,95%. Поскольку ни один из кандидатов в президенты Украины сразу не набрал более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоялся второй тур, победу в котором одержал Зеленский. Порошенко признал свое поражение, не дожидаясь официальных результатов от ЦИК Украины.

Вопрос о том, сможет ли экс-президент Петр Порошенко занять какой-нибудь государственный пост, Владимир Зеленский пообещал решить совместно с общественностью. «Если они скажут, что хотят видеть его на том или ином посту, — может быть, я не знаю», — сказал Зеленский.

