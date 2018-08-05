Адвокат Порошенко подал иск о снятии Зеленского с выборов

Адвокат Петра Порошенко и официальный наблюдатель на выборах Андрей Хилько подал в суд на Владимира Зеленского, сообщает украинский портал «Вести».

Адвокат обвинил кандидата в президенты в подкупе избирателей, отмечает издание.

Иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского будет сегодня рассмотрен Шестым апелляционным административным судом, написал Хилько на своей странице в Facebook.

По словам адвоката, судебное заседание начнется в 21:00.

Как сообщал «Ридус», на Украине в так называемый предвыборный день тишины в полицию поступило 97 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом.

Второй тур украинских выборов состоится в воскресенье, 21 апреля.



Ранее стало известно, что Елена Зеленская, жена кандидата в президенты Украины, попала в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец».

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский в рейтингах опережает действующего главу государства Петра Порошенко.

