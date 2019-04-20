Полиция на Украине получила 97 сообщений о нарушениях в «день тишины»
- 20 апреля 2019, 18:42
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
На Украине в так называемый предвыборный день тишины в полицию поступило 97 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщил в эфире телеканала «112 Украина» пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало.
По его словам, это касается незаконной агитации и подкупа избирателей.
Тракало отметил, что на основе этих сообщений сегодня возбуждено одно уголовное дело, а также пять административных.
Второй тур украинских выборов состоится в воскресенье, 21 апреля.
Как сообщал «Ридус», кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский в рейтингах опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
Войти через социальные сети: