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Полиция на Украине получила 97 сообщений о нарушениях в «день тишины»

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© wikimedia.org

На Украине в так называемый предвыборный день тишины в полицию поступило 97 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщил в эфире телеканала «112 Украина» пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

По его словам, это касается незаконной агитации и подкупа избирателей.

Тракало отметил, что на основе этих сообщений сегодня возбуждено одно уголовное дело, а также пять административных.

Второй тур украинских выборов состоится в воскресенье, 21 апреля.

Как сообщал «Ридус», кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский в рейтингах опережает действующего главу государства Петра Порошенко.

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