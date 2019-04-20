Полиция на Украине получила 97 сообщений о нарушениях в «день тишины»

На Украине в так называемый предвыборный день тишины в полицию поступило 97 заявлений и сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщил в эфире телеканала «112 Украина» пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

По его словам, это касается незаконной агитации и подкупа избирателей.

Тракало отметил, что на основе этих сообщений сегодня возбуждено одно уголовное дело, а также пять административных.

Второй тур украинских выборов состоится в воскресенье, 21 апреля.



Как сообщал «Ридус», кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский в рейтингах опережает действующего главу государства Петра Порошенко.

