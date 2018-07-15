Жену Зеленского внесли в базу «Миротворца»

Елена Зеленская, жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, попала в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец», сообщает газета «Новые Известия».

Соответствующая запись появилась на портале в разделе «Чистилище».

Супруге политика поставили в вину ее репост в соцсетях сообщения канала «Life Новости», в котором за информацию о перемещении украинских военных предлагалась премия в российских рублях.

«Информатор боевиков незаконных вооруженных формирований. После того, как информация о пособничестве распространилась 20 апреля 2019 года, страницу удалила», — приводит издание сообщение с украинского сайта, объясняющее внесение супруги политика в черный список.

Сайт «Миротворец» публикует личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым и Донбасс, а также ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины».

Как сообщал «Ридус», кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский в рейтингах опережает действующего главу государства Петра Порошенко. Второй тур украинских выборов состоится в воскресенье, 21 апреля.

В числе знаменитостей, которые были добавлены в базу «Миротворца» в прошлом году, — экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, французский актер Сами Насери, сооснователь британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс, певец Сергей Шнуров, актер Константин Хабенский и многие другие. Хотя внимание украинских правоохранительных органов неоднократно обращали внимание на то, что администрация «Миротворца» нарушает законы о персональных данных, никаких мер к сайту принято не было.

