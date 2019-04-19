Настоятель Нотр-Дама списал пожар на компьютерный сбой

Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове заявил, что причиной произошедшего в соборе пожара мог стать сбой компьютерной системы. Об этом в пятницу, 19 апреля, сообщает Associated Press.

Свое предположение представитель духовенства озвучил во время встречи с предпринимателями. На данный момент настоятель собора Парижской Богоматери не стал уточнять, о сбое в работе какой именно системы может идти речь.

«Возможно, мы узнаем, что произошло через два-три месяца», — добавил Шове.



Напомним, страшный пожар, уничтоживший кровлю, часть внутреннего убранства собора, а также его шпиль и старинные часы, произошел 15 апреля.

На уходящей неделе президент Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации, пообещав полностью восстановить пострадавший собор за 5 лет.