Погребинский прокомментировал «смертельную опасность» Зеленского

Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал события, происходящие на Украине накануне второго тура президентских выборов.

В интервью изданию «СНЕГ.TV» он объяснил, почему сегодняшние дебаты могут выйти из-под контроля и зачем журналист Дмитрий Гордон накануне предупредил Владимира Зеленского об угрозе его жизни.

Напомним, последний инцидент произошел в эфире передачи «Право на власть», выходящей на украинском телеканале «1+1». Задавая свой вопрос присутствовавшему в студии кандидату, Гордон заявил, что дебаты представляют для Зеленского «смертельную опасность».

По мнению Михаила Погребинского, единственная цель громких заявлений Гордона — самопиар и создание ощущения собственной значимости.



Он — самовлюбленный мудак, который в своем вопросе рассказывал, что встречался со всеми олигархами, что он с ними на ты, предлагал собрать их и с ними что-то там порешать, что он каждый день встречается с министрами и так далее… — заявил эксперт.

В то же время Погребинский отметил, что определенные риски для Зеленского действительно существуют, однако кандидат в президенты прекрасно их осознает сам.

Дебаты, к примеру, могут завершиться конфузом. К примеру, народ будет так свистеть, что вообще никого слышно не будет, поэтому все это превратится в два монолога для тех людей, которые рядом стоят. Все это интересно как новое слово в избирательных кампаниях, причем новое даже для американцев — больших любителей делать из политики шоу. О таком шоу им можно только мечтать, потому что собрать на одном поле двух кандидатов-врагов — до такого еще не додумались даже они, — считает эксперт.

Михаил Погребинский также выразил твердую уверенность в том, что итог сегодняшнего очного противостояния Зеленского и Петра Порошенко уже не сможет повлиять на предвыборный расклад сил.

Это все любопытно, но не более того. На результат выборов это не повлияет, он уже известен, — заключил Михаил Погребинский.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля.

Накануне оба кандидата на высокий пост выступили с громкими заявлениями по поводу будущего страны.