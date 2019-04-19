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Зеленский пообещал «сломать систему» на Украине

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© AP/TASS

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, чем он будет отличаться от предшественников, занимавших кресло главы государства.

«Я через пять лет никуда не убегу, потому что я хочу быть президентом достойной страны, я хочу быть человеком, которого не догонят после пяти лет, дай Бог, нормального правления, дай Бог, нормальной команды, уважения. Я не хочу, чтобы через пять лет меня кто-то догнал на улице и сказал: „Ты такой же как Порох“», — заявил Зеленский в эфире украинского телеканала «1+1».

По словам Владимира Зеленского, он намерен набрать в свою команду умных людей и «сломать систему» на Украине, «где короли и шестерки меняются местами», а «ставка очень большая, ставка страшная — человеческая жизнь».

Напомним, 31 марта на Украине состоялся первый тур выборов президента. Победу в нем одержал Владимир Зеленский с результатом 30,24% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко получил лишь 15,95%. Поскольку ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал более 50% голосов избирателей, 21 апреля состоится второй тур.

По результатам опроса общественного мнения жителей Украины, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в преддверии второго тура выборов, за Владимира Зеленского готовы отдать свои голоса 72,2% респондентов, а рейтинг Порошенко — лишь 25,4%. На решение электората еще могут повлиять дебаты между кандидатами, вокруг которых уже случилась целая серия скандалов.

Социологи предсказали легкую победу Владимира Зеленского над Петром Порошенко во втором туре президентских выборов на Украине. но, судя по поведению сторон, они могут и не состояться. Накануне Порошенко заявил, что за него готовы проголосовать 40% украинцев, тогда как за его конкурента Зеленского — 60%. «Я хочу поблагодарить эти 40%… Друзья, я буду бороться за каждый ваш голос», — пообещал он. Кроме того, Порошенко назвал себя русскоязычным и пообещал, что никто не будет посягать на право украинцев говорить на русском языке. Между тем,

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