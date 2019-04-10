В Госдуме ответили на резолюцию ПАСЕ о возвращении России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов приняла резолюцию с призывом к России сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет этой международной организации. Это произошло впервые с 2014 года.

За принятие документа проголосовали 105 парламентариев, против — 30, еще 16 человек воздержались. Неисполнение призыва может привести к приостановке представительских прав России как в ПАСЕ, так и в Комитете министров Совета Европы, сообщает газета «Известия».



Комментируя инициативу ПАСЕ, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия вернется в Страсбург только на условиях равноправного диалога — при условии, что права российской делегаций не будут ущемлены.

«Никаких дискриминаций И чтобы в нас не просто видели членов, которые платят взносы, но мы являемся полноценными, равноценными членами, участвуем во всех выборах», — подчеркнул Чепа.



Напомним, Совет Европы не входит в систему органов власти Европейского союза, но является старейшей в Европе международной организацией, которая следит за соблюдением прав человека и законности, а также способствует культурному взаимодействию своих членов. Одним из самых значительных достижений Совета Европы считается разработка и принятие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В ответ представители РФ заявили, что отказываются работать на таких условиях, в 2016—2017 годах Россия не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий, приостановила выплату членских взносов, а в начале 2019 года поставила вопрос о возвращении взносов за три года.

Недавно генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд назвал возможный выход России из Совета Европы потрясением как для россиян, так и для европейцев, а его пресс-секретарь Даниэль Хельтген заявил, что выход России из рядов этой международной организации может обернуться не меньшей катастрофой для Европы, чем Brexit. Кроме того, в ПАСЕ ухудшилось отношение к представителям Украины.