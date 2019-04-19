Названы самые «несчастные» экономики мира

Венесуэла пятый раз подряд возглавила рейтинг стран мира с самой «несчастной» экономикой Misery Index 2019, который составляет агентство Bloomberg. Если раньше там была чудовищная инфляция, то теперь жители страды страдают еще и от двоевластия и международных санкций.

Хотя правительство Венесуэлы не публикует официальную экономическую статистику с 2016 года, аналитики Bloomberg полагают, что уровень инфляции в 2019 году в этой стране достигнет восьми миллионов процентов. Положение венесуэльцев усугубляет высокий уровень безработицы.



На втором месте рейтинга находится Аргентина, на третьем — ЮАР, далее следуют Турция, Греция и Украина. Самыми «счастливыми» составители рейтинга назвали жителей Тайланда, Швейцарии и Сингапура.



Россия заняла 17-е место рейтинга из 62-х, по соседству с Великобританией. В Bloomberg считают, что дела здесь идут куда лучше, чем могли бы, учитывая контекст. Ключевыми показателями в рейтинге Misery Index являются инфляция и безработица, чем они ниже — тем лучше должны чувствовать себя жители конкретной страны, но в расчет также принимается динамика относительно прошлого года, мнения экспертов и ряд других влияющих на экономику обстоятельств. Для России это санкции, а для Британии — Brexit.

В начале этого года аналитики из Bloomberg составили рейтинг стран мира с самым высоким уровнем инноваций. В некотором смысле он является альтернативой рейтингу «несчастных» экономик, и показывает, где бизнес вкладывается в передовые технологии, а где выбирает эксплуатацию неквалифицированного труда. В шестой раз этот рейтинг возглавила Южная Корея. На втором месте — Германия, затем следуют Финляндия, Швейцария Израиль, Швеция, Сингапур и США, а Россия лишь на 27-й строчке.



Напомним, в начале апреля Всемирный банк опубликовал новый отчет о состоянии экономики стран Европы и Центральной Азии, в котором понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5% до 1,4%. При этом прогноз на 2020 и 2021 годы был подтвержден на уровне 1,8%.

Ранее «Ридус» рассказывал, почему пропасть между богатыми и бедными в России растет, а обнищание среднего класса тормозит глобальную экономику.

