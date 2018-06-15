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Составлен рейтинг стран мира по уровню инноваций

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© pixabay.com

Седьмой год подряд агентство Bloomberg публикует рейтинг стран мира с самым высоким уровнем инноваций.

Он составляется на основе анализа десятков критериев, включая расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных компаний.

Уже в шестой раз рейтинг возглавила Южная Корея. С минимальным отрывом от нее второе место заняла Германия, где отмечены значительные улучшения в области научных исследований и образования.

При этом отмечается, что лидерство Южной Кореи уже не столь неоспоримо, поскольку из-за снижения показателей патентной активности она обошла Германию лишь на 0,08 балла.

На третьей строчке расположилась Финляндия, а на четвертой — Швейцария.

Замкнул пятерку лучших Израиль, поднявшийся по сравнению с прошлым годом на пять позиций.

Швеция, занимавшая в предыдущем рейтинге второе место, опустилась на седьмую строчку, оказавшись между Сингапуром (6-е место) и США (8-е место).

Россия за год опустилась на две позиции и теперь находится на 27-й строчке — между Малайзией (26-е место) и Люксембургом (28-е место).

В январе 2018 года Россия заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News & World Report.

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