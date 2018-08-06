Всемирный банк заметил замедление экономики России

Всемирный банк опубликовал новый отчет о состоянии экономики стран Европы и Центральной Азии, в котором понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году.

Как сообщает RT, прогноз Всемирного банка по росту ВВП России на 2019 год снижен с 1,5% до 1,4%. При этом прогноз на 2020 и 2021 годы подтвержден на уровне 1,8%.

В начале года аналитики Всемирного банка заявили о замедлении мировой экономики в целом, в связи с чем прогноз роста мирового ВВП был пересмотрен с 3% до 2,9%. Кроме того, был понижен прогноз мирового ВВП на 2020 год до 2,8%. В качестве причины пересмотра прогнозов были названы снижение объемов международной торговли и активности в обрабатывающей промышленности, сокращение инвестиций и повышение напряженности в торговых отношениях между странами.

Международная организация также спрогнозировала снижение цен на нефть. Ожидается, что стоимость барреля нефти в 2019 и 2020 годах в среднем составит 67 долларов США, что немного меньше прежних ожиданий.



Как сообщал «Ридус», у Росстата более позитивная точка зрения на темпы роста российской экономики, однако она вызывает вопросы у профессионального сообщества.

