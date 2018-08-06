Гидрометцентр посоветовал россиянам провести майские праздники на Мальдивах

На пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендовал россиянам выбрать для пляжного отдыха на майские праздники Мальдивы.

По словам метеоролога, в этот период там будет идеальная погода.

«Температура воздуха около 28−31 градусов и температура воды 28−29 градусов», — цитирует его ФАН.

Вильфанд также посоветовал отдохнуть в дни майских праздников на Багамских островах, где температура воды и воздуха не ниже, чем на Мальдивах.

Как пишет издание, любителям экскурсионного отдыха он рекомендовал Узбекистан, где в начале мая еще не очень жарко.

Глава Гидрометцентра добавил, что и в России есть регионы, где на майские праздники будет весьма тепло. Он посоветовал россиянам рассмотреть поездки в Калининград, Казань и на Алтай, где средняя температура составит 17−19 градусов. «Также комфортная погода будет в Крыму и на Черноморском побережье», — отметил Вильфанд.

Ранее он рассказал, что последний весенний месяц в центре европейской части России ожидается достаточно теплым и влажным. При этом, по его словам, вторая половина апреля будет засушливой из-за незначительного количества осадков.

В марте Гидрометцентр дал прогноз погоды для всех регионов до конца лета.

