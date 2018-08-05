Гидрометцентр дал прогноз до конца лета для всех регионов

Прогноз погоды на период с апреля до начала осени представили специалисты Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что весна и лето в этом году в целом по регионам России будут теплее обычного.

По данным метеорологов, непривычно теплый апрель будет на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Урала, в Сибири и на Чукотке.

В мае превышение средних температурных значений будет по-прежнему отмечено в СЗФО, а также придет на север Приволжского и Уральского округов и на Таймыр.

В июне более теплая, чем обычно, температура воздуха ожидается на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов, на северо-востоке Урала, на севере Сибири, западе Якутии и в Приморье.

Середина лета будет непривычно жаркой на юге России. Кроме того, в июле, согласно прогнозам, должно быть тепло на севере Урала и в Сибири, причем температура может превысить показатели прошлого года.

Как отмечают метеорологи, август окажется теплым для Северо-Запада, Центральной России, севера Южного и Приволжского федеральных округов, севера Урала и Красноярского края.

А вот осадков на юге и в центре России ожидается в этом месяце больше, чем в прошлом году, сообщает «Российская газета».