найти ×
   
  • USD -0.30
    63.95
  • EUR -0.29
    72.36
СохранитьСохранено0
×

001833

В Гидрометцентре сообщили о погоде в мае в центре европейской части России

Small default

© Станислав Красильников/ТАСС

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил во время пресс-конференции, что последний весенний месяц в центре европейской части России ожидается достаточно теплым и влажным, сообщает РИА Новости.

При этом, по его словам, вторая половина апреля будет засушливой из-за незначительного количества осадков.

«Пока в апреле выпало всего 20% от нормы — это очень мало», — отметил метеоролог, добавив, что в ближайшую неделю также не ожидается существенных осадков.

По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицит осадков, — цитирует агентство научного руководителя Гидрометцентра.

Как сообщал «Ридус», синоптики отметили, что в столичном регионе в связи с дефицитом осадков повышена опасность возникновения пожаров.

Ранее Гидрометцентр дал прогноз погоды для всех регионов до конца лета.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00317

Создатели «На игле» снимут кино о культовом рекорд-лейбле

Small 9b82e1470e

Алан МакГи

Создатели картины Trainspotting, известной в России под названием «На игле», объединились для работы над новом проектом. Эта новость заставила прыгать от радости и киноманов, и меломанов: в конце мая в Лондоне начнутся съемки фильма под рабочим названием «Истории Creation».

Эти самые истории будут рассказаны от лица Алана МакГи, культового персонажа для любителей музыки. В 1983 он создал лейбл «Creation Records», который дал дорогу Oasis, My Bloody Valentine, Primal Scream, The Cramps, Super Furry Animals и многим другим именитым ныне коллективам. В 1999 компанию пришлось продать Sony Music, после чего Creation Records прекратила свое существование.

Сценарий фильма будет основан на автобиографии МакГи. Адаптацией мемуаров занимается писатель Ирвинг Уэлш, автор романа «На игле». 

Режиссер, а теперь и продюсер Дени Бойл

Исполнительным продюсером стал Дэнни Бойл, режиссер все того же «Trainspotting». Режиссерское кресло занял Ник Моран. В его послужном режиссерском списке всего два фильма — «Дитя» и «Телстар». Лучшего всего он знаком нашим зрителям по кино «Карты, деньги, два стола», где он исполнил одну из главных ролей — Эдди, того самого паренька, который мог неплохо пощипать карманы, хотя главным его талантом были карты.

Роль Алана МакГи сыграет Юэн Бремнер — Обрубок (Spud) из все того же «На игле». Рядом с ним в кадре окажутся Джейсон Флемминг (Даррен из «Большого куша», Том из «Карты, деньги, два ствола»), Руперт Эверетт («Свадьба лучшего друга», «Тихий Дон») и Суки Вотерхаус (Эш из «Мира будущего»).

Сам Алан МакГи считает, что кино должно получится шуточным, нечто вроде «На игле» о музыке. 

«Да, думаю фильм определенно будет смешным, — заявил создатель лейбла NME. — В кино такая сцена будет, например. Два представителя Sony **** по очереди друг друга в задницы, а я наблюдаю за этим процессом. Определенно, это должно получится адски смешно».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Собака-дайвер влюбила в себя соцсети
6062237читать позжечитаю позже
Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро
6123098читать позжечитаю позже

главное


Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F1

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

6290701читать позжечитаю позже

Экономика
Как обманывают «управдомы» и как снизить оплату ЖКУ вдвое12 марта

Вы еще платите за ЖКУ столько, сколько вам начислили? Тогда мы идем к вам.

8028358читать позжечитаю позже