В Гидрометцентре сообщили о погоде в мае в центре европейской части России
- 17 апреля 2019, 14:38
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил во время пресс-конференции, что последний весенний месяц в центре европейской части России ожидается достаточно теплым и влажным, сообщает РИА Новости.
При этом, по его словам, вторая половина апреля будет засушливой из-за незначительного количества осадков.
«Пока в апреле выпало всего 20% от нормы — это очень мало», — отметил метеоролог, добавив, что в ближайшую неделю также не ожидается существенных осадков.
По нашим прогнозам, май ожидается пока близким к норме и не ожидается дефицит осадков, — цитирует агентство научного руководителя Гидрометцентра.
Как сообщал «Ридус», синоптики отметили, что в столичном регионе в связи с дефицитом осадков повышена опасность возникновения пожаров.
Ранее Гидрометцентр дал прогноз погоды для всех регионов до конца лета.
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