В Гидрометцентре сообщили о погоде в мае в центре европейской части России

Создатели картины Trainspotting, известной в России под названием «На игле», объединились для работы над новом проектом. Эта новость заставила прыгать от радости и киноманов, и меломанов: в конце мая в Лондоне начнутся съемки фильма под рабочим названием «Истории Creation».

Эти самые истории будут рассказаны от лица Алана МакГи, культового персонажа для любителей музыки. В 1983 он создал лейбл «Creation Records», который дал дорогу Oasis, My Bloody Valentine, Primal Scream, The Cramps, Super Furry Animals и многим другим именитым ныне коллективам. В 1999 компанию пришлось продать Sony Music, после чего Creation Records прекратила свое существование.

Сценарий фильма будет основан на автобиографии МакГи. Адаптацией мемуаров занимается писатель Ирвинг Уэлш, автор романа «На игле».

Режиссер, а теперь и продюсер Дени Бойл

Исполнительным продюсером стал Дэнни Бойл, режиссер все того же «Trainspotting». Режиссерское кресло занял Ник Моран. В его послужном режиссерском списке всего два фильма — «Дитя» и «Телстар». Лучшего всего он знаком нашим зрителям по кино «Карты, деньги, два стола», где он исполнил одну из главных ролей — Эдди, того самого паренька, который мог неплохо пощипать карманы, хотя главным его талантом были карты.



Роль Алана МакГи сыграет Юэн Бремнер — Обрубок (Spud) из все того же «На игле». Рядом с ним в кадре окажутся Джейсон Флемминг (Даррен из «Большого куша», Том из «Карты, деньги, два ствола»), Руперт Эверетт («Свадьба лучшего друга», «Тихий Дон») и Суки Вотерхаус (Эш из «Мира будущего»).



Сам Алан МакГи считает, что кино должно получится шуточным, нечто вроде «На игле» о музыке.

«Да, думаю фильм определенно будет смешным, — заявил создатель лейбла NME. — В кино такая сцена будет, например. Два представителя Sony **** по очереди друг друга в задницы, а я наблюдаю за этим процессом. Определенно, это должно получится адски смешно».