Политолога выгнали с эфира за слова о «человеческом материале» в Одессе
- 17 апреля 2019, 09:59
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Очередной скандал произошел в эфире ток-шоу «Время покажет», где накануне обсуждался пожар в соборе Парижской Богоматери.
Приглашенный в студию российский политолог Александр Сытин своеобразно прокомментировал проведенную другими участниками программы параллель между недавней трагедией и одесскими событиями мая 2014 года, когда в результате столкновений на улицах города и дальнейшего поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек.
Ну, вы сравнили пожар важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года, — заявил Александр Сытин.
Высказывание политолога вызвало бурное неудовольствие студии, в связи с чем ведущий программы Анатолий Кузичев потребовал забрать у Сытина микрофон, передает URA.RU.
Спустя несколько минут обсуждений автору скандального заявления предложили удалиться из студии, сообщает РЕН ТВ.
Напомним, пожар в одном из старейших соборов Парижа произошел в минувший понедельник. В результате полностью выгорела крыша здания, оказались уничтожены исторические интерьеры.
Как стало известно позднее, прибывшие на место возгорания пожарные расчеты были вызваны с опозданием более чем на 20 минут.
Сейчас специалисты оценивают масштаб нанесенного огнем ущерба. Ожидается, что на полное восстановление исторического здания может уйти от 10 до 15 лет.
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