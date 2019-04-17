Политолога выгнали с эфира за слова о «человеческом материале» в Одессе

Очередной скандал произошел в эфире ток-шоу «Время покажет», где накануне обсуждался пожар в соборе Парижской Богоматери.

Приглашенный в студию российский политолог Александр Сытин своеобразно прокомментировал проведенную другими участниками программы параллель между недавней трагедией и одесскими событиями мая 2014 года, когда в результате столкновений на улицах города и дальнейшего поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек.

Ну, вы сравнили пожар важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года, — заявил Александр Сытин.

Высказывание политолога вызвало бурное неудовольствие студии, в связи с чем ведущий программы Анатолий Кузичев потребовал забрать у Сытина микрофон, передает URA.RU.

Спустя несколько минут обсуждений автору скандального заявления предложили удалиться из студии, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, пожар в одном из старейших соборов Парижа произошел в минувший понедельник. В результате полностью выгорела крыша здания, оказались уничтожены исторические интерьеры.

Как стало известно позднее, прибывшие на место возгорания пожарные расчеты были вызваны с опозданием более чем на 20 минут.

Сейчас специалисты оценивают масштаб нанесенного огнем ущерба. Ожидается, что на полное восстановление исторического здания может уйти от 10 до 15 лет.