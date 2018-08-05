«Оснований привлечь Порошенко много»: Михаил Погребинский о деле Луценко

Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал разбирательство, начатое Государственным бюро расследований Украины в отношении действующего генерального прокурора страны Юрия Луценко.

Как стало известно в понедельник, Луценко подозревают в фальсификациях и нарушении законодательства в рамках процесса по делу экс-президента страны Виктора Януковича.

По словам собеседника «Ридуса», возможность дальнейшего развития расследования в отношении генпрокурора будет напрямую зависеть от результатов второго тура президентских выборов. В случае победы действующего главы государства Петра Порошенко протеже будет практически защищен от дальнейших разбирательств.

Очевидно, что развитие этой темы возможно только в том случае, если Порошенко проиграет. Поскольку к этому дело идет, соответственно, оживают все враги Луценко, Порошенко и так далее. И у них оснований для привлечения к ответственности представителей действующей власти, включая Порошенко, очень много, — считает Михаил Погребинский.

С другой стороны, даже в случае победы Владимира Зеленского отдельные представители украинского истеблишмента сохранят возможность принимать решения наперекор политике триумфатора второго тура.

Дают ли политические покровители действующих элит какие-то гарантии Порошенко — ничего об этом пока не известно. Но они точно способны заблокировать разного рода преследования. Захотят ли они это делать — непонятно.

Хоть Зеленский сейчас и рассказывает, что никаких кураторов больше не будет, но на практике быстро выполнить это обещание точно невозможно. Поэтому какие-то влиятельные люди, имеющие возможность заблокировать подобного рода расследования, точно останутся. А эти люди или связаны, или просто не захотят ссориться с американским посольством, — резюмировал собеседник издания.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал экс-президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам заключения.

Впоследствии защита бывшего главы государства обжаловала это решение.

Как сообщалось ранее, второй тур президентских выборов на Украине состоится уже в ближайшее воскресенье, 21 апреля. За победу в нем будут бороться действующий президент страны Петр Порошенко, а также Владимир Зеленский.

Юрий Луценко возглавлял партию «Блок Петра Порошенко» (БПП) с 27 августа 2014 по 28 августа 2015 года. Его супруга Ирина Луценко — действующий депутат Верховной рады Украины от БПП.