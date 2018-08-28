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Защита Януковича обжаловала приговор киевского суда

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© Станислав Красильников/ТАСС

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича обжаловала заочный приговор, вынесенный экс-главе государства Оболонским районным судом Киева в конце января. Соответствующее ходатайство было направлено государственным защитником Януковича, передает «Интерфакс».

Приговор в отношении обвиняемого Януковича обжалован защитником Центра предоставления вторичной бесплатной правовой помощи Юрием Рябоволом сегодня, 18 февраля, — заявила пресс-секретарь Оболонского райсуда Инна Свинаренко.

Напомним, несколько недель назад покинувшего территорию Украины Виктора Януковича заочно осудили, приговорив к 13 годам лишения свободы.

Бывшего президента признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, при этом оправдав по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Как известно, Виктор Янукович занимал должность руководителя страны с 2010 по февраль 2014 года. После этого он был вынужден покинуть территорию Украины на фоне массовых беспорядков в Киеве, сопровождавшихся захватом зданий органов государственной власти и открытыми столкновениями протестующих с силовиками. 

28 февраля после непродолжительного отсутствия Виктор Янукович дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону, в ходе которой заявил, что сохраняет за собой полномочия президента, а также отказался признавать законность решений Верховной рады, принятых после 21 февраля - дня подписания соглашения с представителями местной оппозиции об урегулировании политического кризиса в стране. 

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