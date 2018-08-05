«Ведут себя как скоты»: Боярский об избившем прохожего игроке «Спартака»

Актер Михаил Боярский прокомментировал вчерашний инцидент с участием полузащитника московского «Спартака» Аяза Гулиева, резко высказавшись по поводу «неспортивных подвигов» российских футболистов. Поведение игрока в этой ситуации он охарактеризовал как «скотское».

Я вижу только отсутствие воспитания, которое проявляется в таких бытовых ситуациях. Стыдно, что футболисты, будучи людьми, которых видят, обсуждают, которые должны быть примером, ведут себя как скоты. Ничего хорошего в этом нет, — заявил «Ридусу» Михаил Боярский.

По мнению собеседника издания, неподобающим образом себя повел и пострадавший от рук игрока гражданин США Джон Эли, который, несмотря на полученный перелом носа, согласился на мировую с футболистом в обмен на компенсацию.

Человек, который берет деньги за то, чтобы скрыть свою обиду, просто трус — вот и все, — оценил его поступок Боярский.

Артист также уточнил, что не интересуется судьбой других «звездных» хулиганов от мира футбола — Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«За судьбой Кокорина и Мамаева не слежу. Вы знаете, много чести. Информация какая-то, конечно, доходит, но чтобы я целенаправленно следил — нет. Я слежу за командой „Зенит“, а не за отдельными игроками», — заключил собеседник издания.

Напомним, конфликт между Аязом Гулиевым и гражданином США Джоном Эли произошел накануне днем на Краснопрудной улице столицы. Внедорожник игрока «боднул» шедшего по переходу на зеленый сигнал светофора гражданина США. В ответ на хлопок пострадавшего по кузову автомобиля, Гулиев вышел из машины и избил оппонента.

По информации портала Sports.ru, отказ гражданина США от претензий обошелся Гулиеву в 10 тысяч долларов (около 650 тысяч рублей).