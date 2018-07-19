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Стало известно, сколько потратили Мамаев и Кокорин в ночь нападения

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© instagram.com

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в ночь нападения на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.

Футболисты успели посетить два заведения: клуб «Эгоист» на Триумфальной площади и кафе «Кофемания» на Большой Никитской. В первом случае счет компании Мамаева и Кокорина составил около 123 тысяч рублей, в «Кофемании» спортсмены потратили еще 264 тысячи, передает РЕН ТВ.

Сегодня же в сети появились фотографии чеков, по которым можно подробно ознакомиться с пристрастиями игроков и сопровождавшей их компании.

Как отмечает телеканал «360», в обоих заведениях спортсмены заказывали изрядное количество горячительных напитков. Так, в «Кофемании» их выбор остановился на 12-летнем шотландском виски Macallan.

Напомним, скандальный инцидент с участием футболистов сборной России произошел 8 октября прошлого года. С минувшей осени Мамаев, Кокорин, а также двое предполагаемых соучастников нападений находятся в СИЗО.

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