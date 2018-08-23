Игрок «Спартака» покалечил американца в ходе потасовки в Москве

В результате дорожного конфликта, произошедшего на Краснопрудной улице, 22-летний полузащитник московского «Спартака» Аяз Гулиев сломал нос 29-летнему американцу Майклу Коу Джону Эли, работающему в российской столице переводчиком.

Как сообщает «МК», инцидент произошел 10 апреля около 10:30.

Находившийся за рулем автомобиля Mercedes футболист продолжил движение, хотя пешеходы уже начали переходить улицу на зеленый свет. В итоге иномарка чуть не сбила американца. После этого Гулиев выскочил из машины и в гневе набросился на Эли.

В результате переводчику понадобилась медицинская помощь. У него диагностировали перелом носа. Однако от госпитализации он отказался и поехал со своим обидчиком в полицию.

По словам футболиста, виновником конфликта является американец, поскольку он ударил по его автомобилю.

Тем не менее спортсмен извинился перед пострадавшим и дал денег, пообещав оплатить лечение. После этого гражданин США отказался от претензий.

Издание отмечает, что Гулиев приобрел Mercedes в конце 2018 года, но уже более 200 раз успел нарушить ПДД, чаще всего превышая скорость. При этом часть штрафов он так и не оплатил.

В основном составе «Спартака» Гулиев дебютировал 3 марта 2019 года, пишет «Взгляд».

До этого он играл в «Анжи» и «Ростове» на правах аренды, напоминает News.ru.