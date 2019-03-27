У экс-министра Абызова объявились влиятельные поручители

Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, бывший руководитель администрации президента Александр Волошин, экс-вице-премьер Аркадий Дворкович и заместитель председателя Внешэкономбанка Наталья Тимакова готовы поручиться за Михаила Абызова.

С просьбой приобщить их гарантии к материалам уголовного дела на сегодняшнем заседании Басманного районного суда выступил адвокат экс-министра Открытого правительства Руслан Кожура.

Помимо Чубайса, Волошина, Дворковича и Тимченко, поручиться за Абызова готовы актриса Чулпан Хаматова и учредитель благотворительного фонда «Вера» Анна Федермессер, передает РИА Новости.

Дело на миллиард

Тем временем, стало известно о ходатайстве защиты Михаила Абызова, предложившей назначить обвиняемому сумму залога в один миллиард рублей.

Такая мера пресечения гарантирует, что он не скроется и не будет пытаться помешать ходу следствия, — заявил на суде другой адвокат экс-министра Александр Аснис.

При этом, представители следствия настаивают на заключении Абызыва под стражу.

«Обвинение не понимаю»

Сам экс-министр, обвиняемый в хищении и выводе на иностранные счета 4 миллиардов рублей, с позицией СК не согласен. Обращаясь к суду, он заявил, что не понимает сути предъявленных к нему претензий.

Ваша честь, обвинение расплывчато и не конкретно. Я его не понимаю. Я не согласен, виновным себя не признаю. Служебное положение должности министра не использовал, — сказал Абызов.

Литературное отступление

Как сообщает паблик Mash, с собой Михаил Абызов взял 4 книги: «Еда и мозг» Дэвида Перлмуттера, «Homo Deus, краткая история завтрашнего дня» Юваля Ноя Харари, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака и еще одно произведение в темной обложке без подписи.

Ожидается, что в ближайшее время экс-министру изберут меру пресечения.