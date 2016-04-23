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СК возбудил дело против литовских судей, вынесших приговор Язову

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© Кавашкин Борис/ ITAR-TASS

В отношении литовских судей, заочно приговоривших к десяти годам лишения свободы экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отметила, что дело возбуждено в отношении судей Вильнюсского окружного суда Айноры Мацявичене, Айвы Сувилене, Виргинии Тамошюнайте и Артураса Шумскаса.

Следствие подозревает их в совершении преступления по статье УК РФ «Вынесение заведомо неправосудного приговора», сообщается на сайте СК РФ.

Как сообщал «Ридус», в марте нынешнего года Вильнюсский окружной суд признал бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова виновными по делу о событиях у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года.

Обоих россиян судили заочно. Суд признал их виновными «в преступлениях против человечности и военных преступлениях». Головатова осудили на 12 лет тюрьмы, а Язова — на десять лет.

В связи с этим Головатов заявил, что судебный процесс в Вильнюсе был абсолютно незаконным.

Дмитрий Язов — участник Великой Отечественной войны. Последний из военачальников, которому было присвоено звание маршала Советского Союза, единственный ныне живущий маршал СССР. Последний министр обороны СССР. В августе 1991 года был членом ГКЧП, совершившего государственный переворот и антиконституционный захват власти.

Михаил Головатов — командир группы «А» в 1991—1992 годах, полковник в отставке. В июле 2011 года был арестован в Вене, так как находился в общеевропейском розыске по запросу Литвы по обвинению в участии в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда группа «А» штурмовала телецентр. Вскоре Головатова освободили. Австрийские власти утверждали, что он был отпущен исключительно по юридическим причинам, однако некоторые политики в Литве убеждены, что в Вене поддались давлению со стороны России.

В ночь с 12 на 13 января 1991 года при штурме группой «Альфа» телевизионной башни в Вильнюсе погибли 13 человек и как минимум 140 были ранены.

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