Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы

В Вильнюсе суд признал экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова виновными по делу о событиях у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года.

«Обоих россиян судили заочно. Суд признал их виновными „в преступлениях против человечности и военных преступлениях“. Головатова осудили на 12 лет тюрьмы, а Язова — на десять лет», — приводит сообщение Вильнюсского окружного суда «Sputnik Литва».

Кроме того, сегодня суд должен вынести приговор гражданам РФ Юрию Мелю и Геннадию Иванову.

Ранее, как сообщал «Ридус», сотрудников российского посольства, включая посла, не пустили на заседание суда. Отказ мотивировали отсутствием свободных мест.

Дмитрий Язов — участник Великой Отечественной войны. Последний из военачальников, которому было присвоено звание маршала Советского Союза, единственный ныне живущий маршал СССР. Последний министр обороны СССР. В августе 1991 года был членом ГКЧП, совершившего государственный переворот и антиконституционный захват власти.

Михаил Головатов — командир группы «А» в 1991—1992 годах, полковник в отставке. В июле 2011 года был арестован в Вене, так как находился в общеевропейском розыске по запросу Литвы по обвинению в участии в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда группа «А» штурмовала телецентр. Вскоре Головатова освободили. Австрийские власти утверждали, что он был отпущен исключительно по юридическим причинам, однако некоторые политики в Литве убеждены, что в Вене поддались давлению со стороны России.