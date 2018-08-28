Осужденный с Язовым офицер КГБ отреагировал на приговор литовского суда

Приговоренный Вильнюсским окружным судом к 12 годам лишения свободы бывший сотрудник КГБ Михаил Головатов прокомментировал это решение, сообщает ФАН.

По его словам, процесс в Вильнюсе является абсолютно незаконным.

Полковник в отставке подчеркнул, что фигурантам дела выносятся чудовищные приговоры.

Какая тут может быть справедливость! За что?! За то, что ввели комендантский час, за то, что мы были тогда в Советском Союзе? В чем заключается суд? — приводит агентство слова офицера.

Как сообщал «Ридус», в Вильнюсе суд признал экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова виновными по делу о событиях у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года и приговорил их заочно к 10 и 12 годам тюрьмы соответственно.

Сотрудников российского посольства, включая посла, не пустили на заседание суда. Отказ мотивировали отсутствием свободных мест.



Михаил Головатов — командир группы «А» в 1991—1992 годах, полковник в отставке. В июле 2011 года был арестован в Вене, так как находился в общеевропейском розыске по запросу Литвы по обвинению в участии в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда группа «А» штурмовала телецентр.

Вскоре Головатова освободили. Австрийские власти утверждали, что он был отпущен исключительно по юридическим причинам, однако некоторые политики в Литве убеждены, что в Вене поддались давлению со стороны России.

