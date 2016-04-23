Елена Малышева поделилась секретами «потрясающего секса»

Ведущая телепрограммы «Жить здорово!» Елена Малышева в очередной раз приятно удивила поклонников своего экстравагантного творчества, разместив в Instagram ссылку на 10 упражнений для потрясающего секса.

В предложенном подписчикам тексте, опубликованном на сайте «Здоровья» — еще одного телевизионного проекта Малышевой, рассказывается о пользе плавания, кардиотренировок, а также различных видов растяжки.

В отношениях, в которых царит гармония, и секс лучше. Пользуйтесь этим знанием и назначайте свидание своей второй половине в спортзале, — завещает читателям последний абзац статьи.

Мнения подписчиков телеведущей по поводу уместности столь откровенных Instagram-советов, как обычно, разделились. Ряд приверженцев здорового образа жизни высказали благодарность Елене Малышевой, пообещав взять секретные техники тренировок себе на вооружение.

Других читателей советы эксперта привели к новым, не менее волнующим вопросам.

Скептически настроенное меньшинство попыталось усомниться в ценности упражнений для потрясающего секса. В основном претензии к автору поста были связаны с его излишним уклоном в материализм.

Как известно, творчество Елены Малышевой регулярно находит отклик не только у телезрителей, но также среди политиков и представителей культуры. Так, выпуск передачи «Жить здорово!» от 13 февраля, в котором телезрителям были представлены песня и танец матки, не оставил равнодушным депутата Виталия Милонова и актера Леонида Ярмольника.