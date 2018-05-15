«Лучик света»: Милонов вступился за Малышеву, но досталось снова Шнуру

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил в защиту телеведущей Первого канала Елены Малышевой. Напомним, в феврале широкий общественный резонанс вызвал сюжет передачи «Жить здорово!», демонстрировавший так называемую песню матки.

Не буду обсуждать танец полового органа или еще чего-нибудь, но за ту часть, которую я видел, когда она боролась с диабетом, я хочу сказать ей спасибо, даже если что-то было, выходящее за рамки. За то, что я лично видел, хочется поблагодарить, — высказался Виталий Милонов.

Развивая тему, парламентарий не преминул «проехаться» и по своему давнему визави Сергею Шнурову, при этом удостоив комплимента телеведущую, пишет URA.RU.

На фоне матершинника Сергея Шнурова, который дает рекомендации молодым исполнителям, как им лучше снять трусы перед камерой, Елена Малышева — лучик света, причем света здоровья, — резюмировал депутат.

Как не раз отмечалось ранее, депутат Милонов и лидер «Ленинграда» не скрывают открытой неприязни друг к другу.

Так, на прошлой неделе парламентарий резко прокомментировал включение своего земляка в состав Общественной комиссии при думском комитете по культуре. Депутат также в очередной раз осудил обилие нецензурной лексики в творчестве петербургского музыканта.

Чуть ранее стало известно, что адвокат Сергея Шнурова обратился в комиссию Государственной думы по этике с просьбой оценить прежние высказывания Милонова.