Грудинин пришел на смену Рогозину

Вместо ушедшего в отставку Алексея Рогозина должность генерального директора Авиационного комплекса имени Ильюшина займет Юрий Грудинин.

До этого он руководил Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Г. М. Бериева, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТАНТК имени Бериева передаются ПАО «Ил»», — приводит сообщение ФАН.

Отмечается, что предприятие, реализующее большой объем проектов на платформах самолетов марки «Ил», отныне станет составной частью Дивизиона транспортной авиации ОАК.

Причиной кадровых перестановок ОАК указывает переход Рогозина на новое место работы, пишет издание.

Ранее сообщалось, что назначение на должность вице-президента ОАК по вопросам транспортной авиации Алексей Рогозин получил в марте 2017 года. Месяцем позже он параллельно возглавил Авиационный комплекс имени Ильюшина.

Алексей приходится сыном главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.